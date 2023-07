Temptation Island fa dimenticare Pornhub | crollo di visite durante la messa in onda del programma

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 luglio 2023)come Sanremo? Beh, quasi. Almeno secondo gli utenti di. Secondo un’analisi fatta dalla piattaforma di streaming porno, realizzata per Rolling Stone Italia, dall’inizio dellaindella prima puntata deldi Canale 5, il traffico ha cominciato a calare, fino a raggiungere un picco negativo del -12,6% attorno alle 22. La stessa, cosa, insomma, che avviene in occasione dei grandi eventi, uno su tutti il Festival della canzone italiana. Ma non solo calo di traffico. Sempre secondo i dati della piattaforma per adulti c’è un altro fenomeno “impressionante” che va segnalato: le ricerche della parola “” su, lo scorso lunedì, sono aumentate esponenzialmente, fino al 721%. Un trend che è rimasto ...