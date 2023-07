Temporali al Nord e sole al Sud | previsioni meteo per domenica

Temperature in rialzo nel Meridione, il bollettino di domani Previsioni meteo per domani, domenica 2 luglio 2023. La situazione dell'Italia, si legge sul www.iLMeteo.it , vede al, anche accompagnati dalla grandine, in particolare di pomeriggio sulle Alpi, al centro qualche breve pioggia sugli Appennini e sole in prevalenza al Sud. Da domenica l'allontanamento ...... ecco perché: 'L'ingresso di possibili spifferi instabili in discesa dalEuropa potrebbe fare da miccia per lo scoppio di severi, anche accompagnati da grandine. Fenomeni imprevedibili,...... 2 luglio Al: Al mattino nubi sparse alternate ad ampie schiarite su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni opossibili su Alpi e ...

Previsioni meteo, piogge e temporali. Possibile grandine al Centro-Nord la Repubblica

Secondo il meteorologo Mattia Gussoni, “almeno fino a mercoledì 5 luglio dovremo fare i conti con un'accesa instabilità foriera di temporali, prima del ritorno del gran caldo con punte di oltre 36 gr ...(Adnkronos) - Previsioni meteo per domani, domenica 2 luglio 2023. La situazione dell'Italia, si legge sul www.iLMeteo.it, vede al nord temporali, anche accompagnati dalla grandine, in particolare di ...