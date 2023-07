(Di sabato 1 luglio 2023)è intervenuta all'evento di inaugurazione de 'Il Ciclista', il nuovo portale della Gazzetta dello Sport dedicato a tutti gli appassionati di ciclismo, presentato in occasione della Maratona delle Dolomiti, in Alta Badia. L'ex tuffatrice azzurra ha raccontato un aneddoto legato alle ...

è intervenuta all'evento di inaugurazione de 'Il Ciclista', il nuovo portale della Gazzetta dello Sport dedicato a tutti gli appassionati di ciclismo, presentato in occasione della ...Alla Maratona delle Dolomiti è stata presentata la nuova iniziativa della Gazzetta. Con il vicedirettore Pier Bergonzi tante stelle del ciclismo e non solo: Paolo Bettini, Jury Chechi,, Gianni Bugno, Fabrizio Ravanelli, Hervé Barmasse e Davide CassaniSabato alle ore 15.00 si parlerà di "Come Vestirsi" con Paolo Bettini , Jury Chechi e. Tutti gli eventi in programma saranno condotti dalle firme de La Gazzetta dello Sport. Condividi:...

Tania Cagnotto ricorda Rio 2016: "L’acqua era oleosa, dovevo lavarmi per non scivolare sul trampolino" La Gazzetta dello Sport

L'oro di Alice Sotero nel pentathlon moderno ai Giochi Europei, un anno dopo la nascita della figlia, è l'ultimo ma non unico esempio di come sia possibile ...La Gazzetta dello Sport, media partner della 36° edizione della Maratona dles Dolomites-Enel, regalerà un abbonamento digitale a tutti i partecipanti e festeggerà ...