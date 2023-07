Tale e Quale Show | spunta l’imitazione di Maurizio Costanzo | interviene Carlo Conti

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 1 luglio 2023) L’ultima replica diè finita al centro dell’attenzione per la scelta di mandare in ondadi. Non a caso, tra i giudici di quella puntata, c’era anche Massimo Lopez che ha divertito la platea indossando i panni del giornalista scomparso di recente. Nel corso dell’appuntamento non sono mancate indignazioni e proteste perdecisione, bensì lo stessoè intervenuto per chiarirne i motivi. Non a caso, il conduttore ha spiegato che è stata una scelta consapevole.: bufera suldiIl 24 febbraio 2023 l’Italia ha pianto la morte di ...