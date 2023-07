Talamona Baldev Raj muore in un incidente stradale

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 1 luglio 2023)Raj, 65 anni, ha perso la vita in unlungo l’ex statale 38 dello Stelvio, in un rettilineo a. Nell’impatto tra la sua moto e un’auto, non c’è stato nulla da fare. Vani i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari di Areu. Illeso l’automobilista. La vittima è un cittadino di nazionalità indiana,Raj, nato nella regione del Krishan Nagar, in India, che il prossimo 20 luglio avrebbe compiuto 66 anni. L’uomo, pensionato e sposato, residente in via Giuliani 13 a Sondrio, al momento dell’impatto con la vettura, non è riuscito ad evitare la collisione. Sul luogo dell’i rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri di Morbegno.