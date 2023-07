Tajani | “Forza Italia raccogliera’ voti di chi e’ deluso dal Pd | un doppione del M5S”

(Di sabato 1 luglio 2023) “Il successore di Silvio Berlusconi? Non esiste. Lui un uomo straordinario. Per noi e’ un periodo difficile e molto delicato”. Così il vicepremier ministro degli esteri e coordinatoreAntonio, a Villa San Giovanni, dove ha incontrato i quadri calabresi del partito azzurro. “Lavorare all’unisono e’ l’unica strada giusta da percorrere, per raccogliere L'articolo proviene da Il Difforme.

Lo ha detto il ministro degli Esteri e coordinatore nazionale diItalia, Antonio, a Villa San Giovanni, dove ha incontrato i quadri calabresi del partito. 'L'unica via per noi è quella ...Da segnalare l'esordio di Antoniocome leader diItalia dopo la morte di Silvio Berlusconi : secondo Nando Pagnoncelli il ministro degli Esteri è il primo leader di partito per indice di ...A quel tempo Pier Silvio non se la sentì, mentreItalia attraversava uno dei momenti più bui della sua storia. Per ora il ministro degli Esteri Antoniosta tenendo botta alla guida del ...

Tajani: "FI leale con governo, ma siamo diversi da Lega e FdI AGI - Agenzia Italia

Il coordinatore nazionale: "Siamo il centro del centrodestra, puntiamo a chi non va a votare o è deluso da liste civiche e sinistra" AGI - "Non esiste il successore di Silvio Berlusconi, un uomo strao ...Villa San Giovanni (Reggio Calabria) - 'Il ponte sullo stretto solo un disegno Mi pare proprio di no. Noi stiamo lavorando per realizzare questa grande infrastruttura che servirà alla crescita di que ...