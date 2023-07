Tajani | FI leale con governo | ma siamo diversi da Lega e FdI

Leggi su agi

(Di sabato 1 luglio 2023) AGI - "Non esiste il successore di Silvio Berlusconi, un uomo straordinario. Per noi è una stagione delicata e difficile". Lo ha detto il ministro degli Esteri e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio, a Villa San Giovanni, dove ha incontrato i quadri calabresi del partito. "L'unica via per noi è quella di lavorare tutti insieme - ha proseguito - per raccogliere la sua eredità. Una grande squadra di centinaia di migliaia di militanti - ha sottolineato- per realizzare il suo sogno. Una grande sfida che ci dovrà vedere tutti coinvolti. Abbiamo cominciato con i gruppi parlamentari, di Camera, Senato e Parlamento europeo, che rivedrò la prossima settimana. Voglio sentire le loro idee - ha detto- e che siano protagonisti della stesura del documento politico che prima il Comitato di presidenza approverà, e ...