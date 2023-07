Sviluppare un tennis efficace sull'erba non può diventare una priorità, ha spiegato, vista la brevità della stagione su questa superficie. Ma è anche vero, possiamo aggiungere, che il ...Match interessanti anche sul campo numero uno doveanche la numero uno al mondo Iga: la polacca non ha mai vinto qui a Wimbledon ma sogna il suo primo successo e debutterà contro la ...Roland Garros Igaprosegue spedita la sua rincorsa al suo secondo Roland Garros consecutivo. La tennista ... ma direi che mi aiuta ancora di più nella prima parte del torneo' -in ...

Swiatek debutta lunedì a Wimbledon: "Mi sento più pronta" SuperTennis

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Trevisan al secondo turno potrebbe trovare Iga Swiatek LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Sono 7 le azzurre in gara nel tabellone principale ...