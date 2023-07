Sulle ali della musica | la recensione | un biopic diligente sulla prima donna direttrice d' orchestra

Leggi su movieplayer

(Di sabato 1 luglio 2023) Ladiali, film biograficofigura di Antonia Brico, laa essere riconosciuta dalla critica internazionale comed'. Su Rai1 e disponibile su RaiPlay. In molti campi, in alcuni ancora tutt'oggi, le donne sono state vittime di pregiudizi e per giungere a una vera e propria parità dei sessi in campo professionale si è dovuto attendere anni, quando non decenni o secoli. Anche Antonia Brico, pianista americana di origini olandesi, ha dovuto affrontare una serie di ostacolidi diventare laa essere riconosciuta ufficialmente e su scala internazionale come...