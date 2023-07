Sulle Ali della musica è tratto da una storia realmente accaduta?

(Di sabato 1 luglio 2023)Ali: stasera alle 21:25 su Rai 1 inizierà questo film del 2018. Nel presente articolo vi faremo scoprire se èda unao no. Siete pronti?Ali: trama eAli” è unadi emancipazione femminile. Siamo negli Anni Venti – Trenta e una donna olandese, Antonia Brico, insegue con determinazione ed impegno il sogno di diventare direttrice d’orchestra. Tuttavia trova anche il tempo per l’amore. Antonia Brico è un personaggioesistito! Nata a Rotterdam il 26 giugno del 1902 da madre nubile, viene adottata da una ...

Stasera , sabato 1 luglio 2023, Rai 1 , in prima serata, subito dopo Techetechetè, trasmettedella musica , film biografico, che racconta la vera storia di Antonia Brico, diretto da Maria Peters autrice anche della sceneggiatura. La colonna sonora è stata composta da Quinten Schram.

Sulle ali della musica è il film che andrà in onda stasera su Rai 1: ecco trama, curiosità e informazioni sull'opera.