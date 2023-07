Sudtirol | UFFICIALE | preso un portiere

(Di sabato 1 luglio 2023) In Serie B ilcomunica di aver acquisto i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giacomo Drago. Il, 22 anni, si...

Nuovo arrivo in casa. In porta, dal Renate, ecco il classe 2001 Giacomo Drago. Qui di seguito, il comunicatodella società altoatesina di Serie B: " FCcomunica di aver acquisto i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giacomo Drago. Il portiere, 22 anni, si è legato al club ...Maggior informazioni e programma completo sono disponibili sul sitodi Südtirol Jazzfestival Alto Adige 2023. Raimondo MontecuccoliFC Südtirol comunica l' ingresso nello staff tecnico della prima squadra di Nicolò Cherubin , che assume il ruolo di vice allenatore. Nato a Vicenza, il 2 dicembre 1986, ex calciatore nel ruolo di ...

Esordio ufficiale in coppa Italia nel fine settimana del 12-13 agosto in casa con il Sudtirol, una settimana dopo la prima di campionato. Nel frattempo rescisso consensualmente il contratto di Murillo ...