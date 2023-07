Stupri di capodanno nel 2022 a Milano | condannati altri due ragazzi extracomunitari

(Di sabato 1 luglio 2023) Per le violenze di, avvenute nel, in piazza Duomo a, sono state inflitte altre due condanne nei confronti di due cittadiniche hanno fatto parte del “branco” che aggredì nove ragazze la notte dei festeggiamenti. Tre anni e 10 mesi di reclusione per il 20enne Abdel Fatah e 4 anni e 10 mesi per il 19enne Mahmoud Ibrahim. A deciderlo il gup Marta Pollicino al termine del processo in abbreviato, in cui si contesta la violenza sessuale di gruppo. I due imputati, uno assolto dal reato di rapina, dovranno versare una provvisionale a due delle sei vittime, le sole che si sono costituite parte civile, di 20mila e 30mila euro. tratta della seconda e della terza condanna al processo per le violenze di. La prima era stata emessa il 2 ...

Per due imputati degli stupri di gruppo in piazza del Duomo, la notte di Capodanno del 2022, arrivano ieri le condanne con rito abbreviato, che garantisce uno sconto di pena. Lo ha deciso il gup Marta Pollicino al termine del processo in abbreviato in cui si contesta la violenza sessuale di gruppo. Abbiamo visto cosa è successo a Milano in Piazza Duomo due anni fa. Gli stupri non sono stati nemmeno registrati dalle telecamere pubbliche ma dai cittadini sul posto, che hanno inoltrato i video.

Per due degli autori delle violenze in Duomo condanna con il rito abbreviato. Tre anni e 10 mesi di reclusione per il 20enne Abdel Fatah e 4 anni e 10 mesi per il 19enne Mahmoud Ibrahim, sono le condanne inflitte oggi a Milano a due dei giovani che, per l'accusa, hanno fatto parte del "branco" che aggredì nove ragazze.