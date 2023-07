...flussi in partenza con il doppio obiettivo diil business degli scafisti e di garantire l'ingresso secondo canali legali. Nulla da fare invece per la dimensione interna, cioè cosa fare...... che accusano i loro colleghi di abusare dei propri poteri per "sul nascere le regolamentazioni più significative" messe a punto dal governo federale.posizione che sembra condividere ...di quelle materie su cui l'impegno del governo deve essere quotidiano' . Sui migranti la premier aveva promesso di 'il traffico di vite' e ricordato agra quando si 'legittimava chi ...

Stroncare una star della filosofia si può. L’ha fatto pure Schopenhauer Il Foglio

Il riconoscimento del diritto di ognuno a pensarla come vuole, si è trasformato in ipocrisia e reticenza. Il filosofo accademico non osa criticare ne’ discutere la filosofia del collega per non farsi ...Giovanni Battaglia è morto stroncato dalla malattia: l'uomo era condannato all'ergastolo per aver preso parte alla strage di Capaci.