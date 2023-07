Sprint race F1 GP Austria 2023 replica in chiaro su TV8 | canale | orario e come vederla

(Di sabato 1 luglio 2023) Ladel sabato del GP didi F1 a Spielberg sarà visibile inin: ecco di seguito tutte le informazioni suin tv su TV8. Sale l’attesa perché arriva lae quest’anno col format cambiato il sabato ora a sé stante rispetto al resto del weekend, dunque nessuna conseguenza sulla gara dell’indomani e lo spettacolo è certamente migliore. Dopo laShootout della mattina, che determina la griglia di partenza del pomeriggio, in palio nella garada otto a un punto. Chi non dovesse riuscire a seguirla in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 alle ore 16.30 potrà contare sulla ...

A partire dalle 16.30 protagonista anche la Formula1: con l'inviato Manuel Codignoni, il racconto delladel Gran Premio d'Austria. Non solo cronache: nel corso del pomeriggio ci sarà ...Oggi li aspetta un lungo pomeriggio conShootout e. Il livello di sfida è molto alto su questo circuito. Ci aspettano quindi tante emozioni. Guarda tutte le gare in diretta ...Domani la. Delude ancora l'altro pilota di casa Red Bull, Sergio Perez , fuori dal Q3 per la quarta volta di fila: partirà 15esimo dopo la cancellazione del tempo utile per eccedenza dei ...

Oggi, sabato 1° luglio, assisteremo a una particolare giornata a Spielberg (Austria), sede del decimo round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista in Stiria, infatti, andrà in scena qualcosa di diverso ...