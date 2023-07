Spezia | pronto un doppio colpo

(Di sabato 1 luglio 2023) Lodeve iniziare a lavorare sul mercato per rinforzare la squadra in vista della prossima Serie B e sarebbe vicina a unLodeve iniziare a lavorare sul mercato per rinforzare la squadra in vista della prossima Serie B e sarebbe vicina a un. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i liguri avrebbero chiesto Luca Moro al Sassuolo e anche il centrocampista Cassata, lui nativo proprio di quelle zone.

... oltre alla cessione di Kulusevski , ora c'è attesa per l'arrivo di Cristiano Giuntolia ... L'arrivo Weah non chiude le porte a un ulteriore innesto sulla fascia destra e lo svedese dello,...19.00 - Il Milan ha definito l'accordo con Luka Romero,un contratto di cinque anni per il ... 10.06 - Loufficializza la cessione di Agudelo all'Al - Nasr: affare da circa 2,5 milioni, ...Tuttavia non si è fatto attendere il toto - abito e c'è chi èa scommettere che si tratti di ... in provincia di La, dove saranno attesi circa duecento amici, soprattutto celebri, ...

Lo Spezia pronto a tornare in Serie A, 25 milioni di paracadute ... il Resto del Carlino

Si svolgerà martedì 4 luglio, dalle 10 alle 12, di fronte all’ospedale Sant’Andrea, la manifestazione-presidio “Pronto soccorso in codice rosso”, seconda tappa di una mobilitazione regionale a difesa ...Lo Spezia si prepara a tornare in serie A: 25 milioni di paracadute, Massimiliano Alvini in panchina e un organico di grande qualità. Obiettivo: tornare nella massima serie.