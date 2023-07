Spedizione punitiva con calci e pugni contro il compagno di scuola | denunciati padre e figli | “Non sai con chi hai a che fare”

Gli italiani avrebbero avuto un ruolo marginale nella cosiddettanei confronti di Antonino Di Dato , il 45enne campano legato in passato alla camorra, morto il 12 novembre del ...... ed emergeva infatti che per un futile diverbio occorso durante la serata in un bar, un gruppo di 4 soggetti ha organizzato e compiuto unapresso l'abitazione del ragazzo con cui ...Un provvedimento Daspo 'Willy' è stato emesso dal questore di Vibo Valentia a carico di quattro soggetti, accusati di essere gli autori di unacommessa per futili motivi. L'aggressione risale al 20 maggio scorso quando un uomo aveva chiamato il 113 chiedendo l'intervento della Polizia perché era stato aggredito, insieme ...

Castelnovo di Sotto, spedizione punitiva contro un minore: padre e ... Stampa Reggiana

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 1 luglio 2023 – Urtandolo con un furgone lo avevano fatto cadere in bici, poi colpito al volto, con calci e pugni, provocando traumi guaribili in alcuni giorni. Una d ...Un provvedimento Daspo "Willy" è stato emesso dal questore di Vibo Valentia a carico di quattro soggetti, accusati di essere gli autori di una spedizione punitiva commessa per futili motivi. L'aggress ...