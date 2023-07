Spazio | lanciato con successo il satellite scientifico europeo Euclid

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 1 luglio 2023) Il veicolo spaziale dell'Esa è decollato su un razzo Falcon 9 di SpaceX dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida.osserverà miliardi di galassie distanti fino a 10 miliardi di anni luce per creare la più grande e accurata mappa 3D dell'Universo Il veicolo spazialedell’Esa è decollato su un razzo Falcon 9 di SpaceX dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida, negli Stati Uniti, alle 17.12. Ildel lancio segna l’inizio di una missione ambiziosa per scoprire la natura di due componenti misteriose del nostro Universo, la materia oscura e l’energia oscura, e per aiutarci a rispondere alla domanda fondamentale: di cosa è fatto l’Universo? Dopo il lancio e il distacco dal razzo, il Centroper le operazioni spaziali dell’Esa (Esoc) di Darmstadt, in Germania, ha confermato ...