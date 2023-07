Sottomarino Titan | OceanGate continua a promuovere le spedizioni verso il Titanic | due missioni in programma per il 2024

(Di sabato 1 luglio 2023) No, non è uno scherzo e nemmeno una pubblicità nascosta nel dark web o nei siti internet di dubbia provenienza. Mentre le squadre di soccorso lavorano per recuperare i pezzi dele i ...

No, non è uno scherzo e nemmeno una pubblicità nascosta nel dark web o nei siti internet di dubbia provenienza. Mentre le squadre di soccorso lavorano per recuperare i pezzi dele i resti umani dei cinque membri morti a seguito dell'implosione, OceanGate continua a pubblicizzare spedizioni al relitto del Titanic sul proprio sito web. La compagnia di ..., i resti recuperati dal capo della squadra di salvataggio: 'Ecco cosa abbiamo trovato in fondo all'oceano' La reazione del Ceo Come si è comportato il CEO di OceanGate Stockton ...Ha fatto fatica a trattenere le lacrime mentre ricordava il momento in cui ha trovato i detriti delsul fondo del mare. Edward Cassano, amministratore delegato di Pelagic Research Services, ieri ha risposto alle domande dei giornalisti in una conferenza stampa nella quale ha ...

Sottomarino Titan, i problemi al sistema di propulsione. Il cameraman: «Non funzionava e il Ceo cercava scuse» ilmessaggero.it

No, non è uno scherzo e nemmeno una pubblicità nascosta nel dark web o nei siti internet di dubbia provenienza. Mentre le squadre di soccorso lavorano per recuperare i pezzi ...No, non è uno scherzo e nemmeno una pubblicità nascosta nel dark web o nei siti internet di dubbia provenienza. Mentre le squadre di soccorso lavorano per recuperare i pezzi ...