Sottomarino Titan | i resti recuperati dal capo della squadra di salvataggio | «Ecco cosa abbiamo trovato in fondo all' oceano»

(Di sabato 1 luglio 2023) Ha fatto fatica a trattenere le lacrime mentre ricordava il momento in cui hai detriti delsuldel mare. Edward Cassano, amministratore delegato di Pelagic...

Ha fatto fatica a trattenere le lacrime mentre ricordava il momento in cui ha trovato i detriti delsul fondo del mare. Edward Cassano, amministratore delegato di Pelagic Research Services, ieri ha risposto alle domande dei giornalisti in una conferenza stampa nella quale ha ...Negli ultimi giorni, mentre le squadre di soccorso si impegnano per recuperare i pezzi dele i resti umani dei cinque membri deceduti a seguito dell'implosione, l'attenzione si sposta su OceanGate , la compagnia che continua a pubblicizzare spedizioni al relitto del ...approfondimento, "Fra detriti anche presunti resti umani" FOTOGALLERY Ansa/Ipa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Caso Emanuela Orlandi, dalla scomparsa alle indagini: tutte ...

Sottomarino Titan, i resti recuperati dal capo della squadra di salvataggio: «Ecco cosa abbiamo trovato in fon ilmessaggero.it

La recente tragedia del sottomarino Titan, che per giorni ha lasciato il mondo con il fiato sospeso, ha aperto il dibattito sul turismo estremo e sulle proposte riservate a coloro che non hanno proble ..."Recuperare il sottomarino Titan a 12.500 piedi (3.800 metri, ndr) sott'acqua è stato pericoloso, complesso, emozionante". Così Edward Cassano,"ad di Pelagic Research Service,"sulla tragedia del somme ...