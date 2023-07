(Di sabato 1 luglio 2023) Chi andrà a sostituire Cristianonel ruolo di direttore sportivo in casa Napoli? Dopo l’addio ufficiale del nuovo dirigente Juventus, De Laurentiis ha le idee chiare. In queste ore è divenuto anche ufficiale: Cristianolascia il Napoli dopo otto lunghe stagioni. Nessun dubbio sulla destinazione, in quanto la Juventus è pronta ad annunciare l’arrivo dell’ormai direttore sportivo dei partenopei. La domanda di tutti i tifosi, a questo punto, è: chi sostituiràall’ombra del Vesuvio? Il mercato, secondo le ultime notizie, è affidato al team composto da Pompilio, Micheli e Mantovani, con il presidente Aurelio De Laurentiis sempre pronto a prendere il timone delle operazioni. Ma è chiaro che prima o poi la poltrona del direttore sportivo dovrà essere nuovamente occupata e, a tal proposito, balza all’attenzione un ...

Atteso per oggi anche il summit per Onana sempre più verso il Manchester Utd ; l'Inter dalla su h già il. il Milan spinge per arrivare a Yunus Musah del Valencia, dopo ver chiuso per Loftus ...Il Napoli, poi, con questa disponibilità economica andrà alla ricerca di unin difesa. ...nel mirino del club partenopeo si parlò già nel 2020 quando il direttore sportivo Cristiano...Il Napoli senzaIl club azzurro ha la capacità e la struttura per gestire la situazione, senon avrà un direttoè perché il Napoli ha già altri dirigenti. Fermo restando ...

Sostituto Giuntoli, grande colpo dalla Serie A: “Operativo da settembre” Spazio Napoli

Aurelio De Laurentiis, ora che Giuntoli è andato via, non ha sostituito la sua figura nello specifico, ma ha deciso di creare una squadra formata da tanti professionisti per gestire il mercato. Quest’ ...Presto, intanto, sarà formalizzata pure l’offerta del Bayern Monaco per Kim Min-jae: i campioni di Germania verseranno i 58 milioni della clausola rescissoria ...