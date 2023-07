Sostegno alle imprese | Casoria accelera Barra | Aiuti a fondo perduto

Leggi su ildenaro

(Di sabato 1 luglio 2023) “Una misura senza limiti d’età, che non tiene conto dello stato di disoccupazione di chi ne fa richiesta e intende valorizzare il centro antico della città dima anche la frazione di Arpino. Un aiuto finanziario a, che copre il 70% delle spese ammissibili, per interventi finalizzati alla nascita di nuoveo al consolidamento di quelle già costituite da non più di 24 mesi. Uno scatto in avanti per favorire giovani imprenditori e aziende storiche. Una chi lavora e produce, pur se nel rispetto del piano Ris 3 e strettamente in linea con i settori di attività del Pics”. A spiegare le ragioni del convegno, dal titolo ““, che giovedì prossimo, 6 luglio 2023,ore 18.00 ...