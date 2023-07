Sospeso bar nel Centro Storico di Napoli per 15 giorni

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 1 luglio 2023) Somministravano alcolici a minorenniun bar neldi. La decisione del Questore dibar nel. Il Questore di, su proposta della Polizia Municipale – Dipartimento Sicurezza – Servizio Polizia Locale – U.O. Tutela Emergenze Sociali e Minori- Nucleo di P.G. di, ha disposto la sospensione per 15dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un bar di vico Carrozzieri a Monteoliveto. In particolare, lo scorso 11 marzo, gli agenti della Polizia Locale in piazza del Gesù Nuovo avevano sorpreso due 15enni mentre consumavano due bevande alcoliche acquistate poco prima in un esercizio ...