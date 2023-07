“Sono un mostro” La vip devastata dalla chirurgia | al risveglio la terribile ‘sorpresa’

(Di sabato 1 luglio 2023) Su Instagram le disastrose conseguenze dell’intervento cosmetico a base di botox a cui si è sottoposta qualche giorno fa. Un risultato a dir poco disastroso, visto che ora l’influencer si ritrova con un ”volto come un palloncino”. Sui social, la 33enne si è ritrovata con terribili segni sotto i suoi occhi e intorno al suo viso, che ormai appare sfigurato. L’influencer russa Oksana Ovsepyan ha rivelato di essersi sottoposta a un intervento chirurgico per migliorare il suo sguardo e la sua pelle ma il risultato è stato a dir poco disastroso. Ha scattato una foto dei suoi occhi e delle sue sopracciglia, è andata su Instagram e si è infuriata con il chirurgo che ha eseguito l’operazione che le ha lasciato il viso “come un palloncino”. Leggi anche: “Gamba amputata”. Choc in aeroporto: donna resta incastrata nel tapis roulant, i medici costretti Oksana Ovsepyan, influencer ...

...più di trent'anni fa con la campagna antiproibizionista e il sostegno incondizionato a quel...chissà se si usa ancora per definire i radical chic francesi) mentre i nuovi Vinz Hubert e Said......nate e nasceranno nuove attività. E di questo ne può giovare il paese sicuramente". Inoltre, è stato anche detto che dopo l'abbattimento del(lo scheletro dell'albergo di via XX ......dobbiamo certamente dimenticare che queste misure si collocherebbero in un sistema in cui reati come la violenza sessualedivenuti veri e proprio reati di percezione . Degno di nota, il...

Pikaia – Nuova luce sul Mostro di Tully Pikaia

L’Associazione Culturale “Arte Reale” di Napoli - con il Patrocinio del Consolato Generale di Ucraina di Napoli, Comune di Napoli, il Patrocinio del Garante Regionale dei Minori e Dell'infanzia prof.Nel capoluogo piemontese inaugura una mostra dedicata al fotografo napoletano Mimmo Jodice e un'esposizione immersiva che porta alla scoperta della Via Francigena a Palazzo Madama Non mancano gli appu ...