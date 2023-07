Sono Carlito Alcaraz | il mio nome è Nessuno

...e l'abbinamento di ogni brano ad una pellicola cult (da The Godfather a Closer passando per'... "molto orgoglioso di quello che ho fatto, ma nei prossimi anni non ci sarà un altro disco come ...I due infatti siesibiti nella serata di ieri, giovedì 8 giugno, nel dj set organizzato dal ... Mr Marshmallow, dje dj Lanfre) accompagnati proprio da quello che a tutti gli effetti è il '...... Mr Marshmallow, dj Dos, dj Lanfre e dj, accompagnati dal vocalist dello sport varesino ... A seguire, come da tradizione, Andrea Minidio con Sicks and friends salirà sul palco: 'I Sicks...

WWE: Conferme sulla firma di Carlito Spazio Wrestling

L’abbiamo rivisto durante Backlash, nel corso del match tra Bad Bunny e Damian Priest. Il pubblico è letteralmente esploso, e ovviamente anche i fan da casa, sono stati contenti nel poter ammirare nuo ...Carlito ed il suo comeback full-time in WWE sono stati due degli argomenti più chiaccherati dell'ultimo periodo. Diversi report hanno dato la firma come ufficiale e la cancellazione di un'apparizione ...