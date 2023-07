Sonia Bruganelli svela un dettaglio della nona edizione di Ciao Darwin |  “Ispirate alle 10 puntate”

(Di sabato 1 luglio 2023)sul suo profilo Instagram un nuovonuovadi, dopo la sua doppia avventura vissuta al Grande Fratello Vip come opinionista per due anni consecutivi è tornata al suo lavoro, dietro le quinte. L’ex opinionista del noto reality show di Canale 5 attraverso la sua azienda SDL.TV ha lavorato senza sosta alla nuovadi “” che ben presto tornerà in prima serata. Tra un casting e l’altro, laha spesso aggiornato i propri follower spoilerando qualche. Lo scorso maggio infatti attraverso i suoi social ha condiviso uno scatto con ...

Oppure saranno i postumi, considerevoli, della fine della relazione con. In ogni caso, il conduttore di Mediaset appare piuttosto mesto nella foto pubblicata proprio dalla ormai ex ...si scatena in pista con uno dei ballerini di 'Ciao Darwin', prima del brindisi con la torta, dei ringraziamenti e dei discorsi. Paolo Bonolis ha chiuso le registrazioni di uno dei ...Il presentatore e la produttrice televisiva si sono mostrati molto uniti alla festa per la fine delle riprese di Ciao Darwin ...

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli festeggiano insieme al party di “Ciao Darwin” TGCOM

Il noto conduttore annuncia la fine del suo programma: "Questa è l'ultima edizione" Si sono concluse le riprese della nona edizione di Ciao Darwin, e non ...Tensioni alle stelle tra i due con l’attore che dichiara di vivere dei soli introiti della serie Yellowstone: “Mia moglie ha una visione ...