Sondaggi | è profondo rosso per Elly Schlein

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 1 luglio 2023) Le elezioni di domenica scorsa in Molise ne hanno offerto l’ennesima dimostrazione: il centrodestra continua a dominare sia sotto il profilo elettorale, che sotto quello dei. E i dati pubblicati oggi sul Corriere della Sera di Nando Pagnoncelli ne offrono una rappresentazione lampante. Già a partire dalle percentuali di gradimento per il governo Meloni. Governo Meloni promosso Partendo proprio da quest’ultimo aspetto, l’indice del gradimento per l’esecutivo si è alzato al 52 per cento, un punto in più rispetto ad un mese fa. Ma è anche il giudizio positivo nei confronti del Presidente del Consiglio a poter dare l’idea di un governo stabile, con la netta possibilità di poter durare nel tempo. La leader di Fratelli d’Italia, infatti, ormai stabilmente gode di un indice superiore al 50 per cento, a questo giro raggiunge anche le punte del 53 per cento. Pure in ...