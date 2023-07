Somministra alcolici a minori | bar chiuso per 15 giorni

Leggi su anteprima24

Il questore di Napoli, su proposta della Polizia Municipale – dipartimento Sicurezza – Servizio Polizia locale – Unità operativa Tutela emergenze sociali e- Nucleo di P.G. di Napoli, ha disposto la sospensione per 15dell'attività dizione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un bar di vico Carrozzieri a Monteoliveto. In particolare, lo scorso 11 marzo, gli agenti della Polizia Locale nel transitare in piazza del Gesù Nuovo avevano sorpreso due 15enni mentre consumavano due bevande alcoliche acquistate poco prima in un esercizio commerciale accertando che un dipendente aveva venduto glisenza richiedere il documento d'identità nonostante i caratteri somatici ne evidenziassero la minore età. Gli agenti, riferisce la Questura, una volta entrati ...