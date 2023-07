Somalia | 30 anni fa gli scontri al Checkpoint Pasta Paglia | sopravvissuto all’attacco | ricordare è doveroso

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 1 luglio 2023) Sono passati 30da quel 2 luglio 1993 quando nella battaglia del, uno scontro a fuoco tra truppe italiane in missione umanitaria a Mogadiscio e ribelli somali, morirono il Sottotenente Andrea Millevoi. Il Sergente Maggiore Stefano Paolicchi e il caporale Pasquale Baccaro. E vennero feriti gravemente molti militari, tra cui l’allora sottotenente Gianfranco, paracadutista a cui è stata conferita la medaglia d’oro al valore militare per l’azione compiuta. Quel giorno l’Esercito italiano si trovò, per la prima volta dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, impegnato in un combattimento contro i miliziani somali nell’ormai tristemente famoso. Ad essere coinvolti in quelle drammatiche ore furono i soldati della missione di pace voluta dalle ...