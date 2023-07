(Di sabato 1 luglio 2023) Si arriva alla pausa senza particolari colpi di scena nel Campionato diA1di. Oggi, sabato 1 luglio, si è svolto infatti l’ultimolungadettata dai Mondiali, con tutte le big uscite vittoriose dai rispettivi incontri. Ma andiamo con ordine. Bollate si è imposta nel non facile match contro Pianoro passandoper 5-7 e, successivamente, con un risultato più largo, ovvero 1-9. Bene anche Saronno che ha fondamentalmente lasciato a 0 la Sestese, vincendo per 0-7 e per 0-5. Sul velluto anche Forlì, vincitrice con margine su Metalco Thunders per 7-0 e per 5-0. Compie il suo dovere anche Caronno, squadra che ha regolato in trasfera Macerata per 8-2 e per 5-1.A1 ...

Con la statunitense Kristin Lux la LPM Bam Mondovì completa la rosa 2023 - 24 diA2. La schiacciatrice, nata e cresciuta a North Bend, in Nebraska, 23enne, arriva dall'... danza,, nuoto a ...Dopo il passo falso contro il Bollate, la Inox Team Saronno vuole ottenere il pronto riscatto contro il Macerata in occasione della quarta giornata di ritorno del campionato diA1 di. Il doppio incontro è in programma sabato 24 giugno , a partire dalle ore 18, in via de Sanctis a Saronno. Giulia Longhi e compagne si sono allenate duramente in settimana per ...In Texas unadi violente tempeste ha prodotto una rara combinazione di tornado, venti da uragano e grandine delle dimensioni di una palla da. Un tornado "senza precedenti" si è abbattuto mercoledì ...

Softball, Serie A1 2023: equilibri invariati nell'ultimo turno prima della sosta OA Sport

SARONNO – Quinta giornata di ritorno in serie A1 di softball, l’ultima prima della pausa di luglio per lasciare spazio agli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà il 29 luglio con ...SARONNO – Una Topolino al campo da softball: lo storico veicolo amaranto ha sfilato, a sorpresa, verso il campo da softball per una sorpresa alle ragazze della Inox Team Saronno (serie A1) ...