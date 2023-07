Sinner-Cerundolo | Wimbledon 2023 | quando si gioca | data | programma | orario | tv e streaming

(Di sabato 1 luglio 2023) Jannikaffronterà Juan Manuelal primo turno di. L’appuntamento è per lunedì 3 luglio, sarà il terzo match sul Campo Centrale a partire dalle ore 14.30. Ad aprire le danze sarà Novak Djokovic contro l’argentino Cachin, poi a seguire il match femminile tra la statunitense Venus Williams e l’ucraina Svitolina. Il tennista italiano farà il proprio esordio nel terzo Slam della stagione e punta a farsi strada sull’erba britannica, dove lo scorso anno raggiunse i quarti di finale andando anche in vantaggio per 2-0 contro Djokovic prima di subire la rimonta del serbo. L’altoatesino è reduce da un paio di mesi poco brillanti in termini di risultati, dopo che a inizio primavera aveva raggiunto tre semifinali consecutive nei Masters 1000, ma ha tutte le carte in regola per invertire la rotta e ...

Da registrare nessun precedente all'attivo tra, che si scontreranno per la prima volta in carriera. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in ...CENTRE COURT Ore 14:30 - Cachin vs (2) Djokovic a seguire - Williams vs Svitolina a seguire - (8)vsCOURT 1 Ore 14:00 - (1) Swiatek vs Zhu a seguire - Goffin vs (30) Kyrgios a ...Il tabellone: probabilmente il miglior quartosi trova nella parte bassa del tabellone, ... L'esordio dell'azzurro sarà contro Juan Manuel, giocatore talentuoso e fratello del più ...

Wimbledon, si parte lunedì: Sinner pesca l’argentino Cerundolo, subito derby Berrettini-Sonego L'Unione Sarda.it

Con il calcio fermo ai box via libera al grande tennis col torneo più iconico dello Slam, Wimbledon. Lunedì parte la 136esima edizione del torneo di tennis più affascinante del mondo, Wimbledon il sog ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...