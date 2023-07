(Di sabato 1 luglio 2023) (Adnkronos) – Ha salvatoche erano tra le onde in un mare forza 3 a, sul litorale romano, ma lui non ce l'ha fatta. L'uomo, dopo aver portato in salvo la bambina e la donna, è finito in difficoltà sparendo tra le onde. Ilè stato poi recuperato in mare dalla Guardia Costiera e portato al Gemelli, dove è deceduto. Sul posto i carabinieri di. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Ha salvato madre e figlia che erano tra le onde in un mare forza 3 a Santa Severa, sul litorale romano, ma lui non ce l'ha fatta. L'uomo, dopo aver portato in salvo la bambina e la donna, è finito in difficoltà sparendo tra le onde.

Si tuffa per salvare madre e figlia: muore 59enne a Santa Severa Adnkronos

