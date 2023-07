Sguardi cinematografici di borgata | Elvis è nato al Quarticciolo

Leggi su tpi

(Di sabato 1 luglio 2023) Chi guarda dall’alto, scriveva Wis?awa Szymborska in una poesia, sbaglia più facilmente. Da lontano il mondo è semplice, pacato e ovattato, dall’alto scorgi le cose senza vederle. Poi fai un passo sulla terra e tutto acquista profondità, prospettiva. Tutto diventa fortemente reale. Questa è la sensazione che prova lo spettatore nei primi secondi di “”, cortometraggio scritto e diretto da Fabrizio Fanelli, regista e sceneggiatore romano. La videocamera del drone sovrasta un quartiere apparentemente tranquillo, in una calda e soleggiata giornata estiva, e ci restituisce immagini in bianco e nero, che sembrano non avere tempo. Un motivo lento e soave, composto da Alessandro Giustini, accompagna i movimenti delle nuvole e degli uccelli, che nel volare si avvicinano alladel. Narrazione del ...