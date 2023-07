Sgarbi torna sulla vicenda del Maxxi | «Non mi pento! E vi faccio un annuncio che mette tutto a tacere | sono vergine» – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 1 luglio 2023) Il sottosegretario alla Cultura Vittorio(nuovamente) sulle polemiche nate dopo l’intervento dello stesso nella serata inaugurale dell’Estate al, il museo delle arti del 21esimo secolo di Roma. «Ho passatoil giorno a rispondere ai giornali, al Corriere a la Repubblica, che mi chiedevano: “Lei non si scusa”? Ma di che c***o mi devo scusare? Di essermi divertito?», ha dettoin diretta Instagram durante la kermesse culturale «Conversazioni dal mare» in corso a Molfetta. Il critico d’arte, lo scorso 21 giugno, – intervistato dall’amico Morgan – si era lasciato andare a una serie di commenti che hanno sconfinato nella volgarità e nel turpiloquio, fra espressioni sessiste ed elogi del membro maschile. Ma il sottosegretario alla Cultura non ci sta e dopo aver parlato di ...