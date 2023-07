Sgarbi e le parolacce al Maxxi | proteste per la serata con Morgan E il video viene tagliato da YouTube

al Maxi: volgarità econtro le donne Intanto, fa discutere Vittorioall'inaugurazione dell'Estate al Maxxi, il museo del XXI secolo guidato dall'intellettuale di destra ...A ruota libera il sottosegretario alla Cultura Vittoriointervistato da Morgan al Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo in una delle serate organizzate nell'ambito di EstatealMaxxi. Sul palco, visibilmente in imbarazzo, anche il neo presidente ...Perciò venerdì 21 giugno, serata d'apertura, Giuli invita sul palco Morgan " il cantautore che non ha mai nascosto le sue simpatie sovraniste " a conversare con Vittorio. Abbonati per leggere ...

Volgarità, parolacce, "conta" delle donne: Vittorio Sgarbi senza freni ... Il Secolo XIX

A ruota libera il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi intervistato da Morgan al Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo in una delle serate ...La serata con il sottosegretario e Morgan è stata tagliata dal canale Youtube e innescato forti tensioni al Museo d’arte contemporanea di Roma. La nuova ...