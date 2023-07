Sgarbi al Maxxi fra volgarità e parolacce | dipendenti in rivolta

(Di sabato 1 luglio 2023) Indignazione e polemiche per la serata inaugurale dell'Estate al, programma serale di musica, cinema, incontri e reading nella piazza del Museo romano guidato da Alessandro Giuli, che ha visto il 21 giugno un dialogo tra il cantautore Morgan e Vittorio, con la partecipazione dello stesso Giuli. L'intervento del critico d'arte e sottosegretario alla Cultura, in particolare, ha sconfinato...

...delsi sono rivolti al presidente Giuli una lettera riservata per chiedergli di tutelare la dignità del museo e dei lavoratori stessi. La serata doveva essere un colloquio tra Morgan e...Il sessismo rimane ancora una volta impunito. All'inaugurazione della stagione estiva del museoa Roma, Vittoriosi era lasciato andare nuovamente a commenti misogini e battute sessiste, scherzando sul numero di donne portate a letto. Diversi dipendenti della struttura avevano ...E ancora, dice: "Non dimentichiamo poi che ci sono anche le ninfomani. È consentito a un maschio essere ninfomane". Inaugurazione alÈ necessario un passo indietro per inquadrare la ...

Il sottosegretario alla Cultura parla dopo la protesta dei dipendenti del Maxxi per la raffica di parolacce e di riferimenti sessuali all'inaugurazione dell'Estate del museo: «Se censurano me, lo facc ...Invitato all’inaugurazione della stagione estiva del museo di Roma, Il sottosegretario alla Cultura si è lasciato andare a volgarità, esibendo come un trofeo il numero di donne portate a letto. I vert ...