Marcosi avviala fine della carriera arbitrale. Il direttore di gara di Torino, protagonista della lite con Josè Mourinho in Cremonese - Roma dello scorso 28 febbraio, dovrebbe infatti essere ...Camarlinghi: 2 colonnine da 22 kW per i dipendenti Il percorsola sostenibilità ambientale ...la dipendenza dalle fonti di energia tradizionali e a ridurre le emissioni di gas a effetto' . ...Aia, Marcola dismissione: la situazionePer Rocchi arriveranno invece dalla C i fischietti di Di Marco, Bonacina, Collu, Tremolada e Monaldi. Novità quindi per il mondo arbitrale in Serie ...

Serra verso la dismissione, è l'arbitro della lite con Mourinho - Lazio Agenzia ANSA

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Il prossimo 3 luglio l'Aia comunicherà i nuovi organici in vista della stagione 2023/24. Mirino su un arbitro che ha fatto molto discutere ...