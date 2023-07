Serie A | ufficializzate tutte le date della stagione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 1 luglio 2023) Dopo laB, anche il massimo campionato ha messo nero su bianco lesua. Ci sono diverse novità rispetto allo scorso anno. In primo luogo, ci sarà un solo turno infrasettimanale e mancherà una pausa invernale. Nonostante le lamentele da parte di qualche giocatore e dell’assocalciatori si scenderà in campo anche durante le vacanze natalizie con tre turni: il 23 dicembre, il 30 dicembre e il 6 gennaio. Inizio fissato per il 20 agosto e finale diil 26 maggio con 4 pause per le nazionali. Andiamo dunque a vedereleA.A, leCome detto si comincia il 20 agosto e si procederà diretti ...