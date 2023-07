Sergio Vessicchio Difende la Juventus | “Volevano punire la squadra più pulita d’Italia”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 1 luglio 2023) Il giornalistaha difeso lain un video su YouTube, criticando duramente il sistema calcistico italiano e sostenendo che laè lapiùe seria. Il giornalistaha lanciato un duro attacco al sistema calcistico italiano in un video pubblicato su YouTube. Secondo, la, una delle squadre più importanti del calcio italiano, è stata trattata ingiustamente. “Per gli juventini, laè sacra e un motivo di vita. Non è come le altre squadre che rappresentano una cosa così per i tifosi“, ha dettonel video. Ha sostenuto che il mercato degli juventini è forte e che anche gli antijuventini ne ...