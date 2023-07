Sephora tratta i dipendenti come ladri | una ex dipendente racconta il motivo dietro l' incisione delle lettere sui suoi trucchi

Leggi su oggi-notizie

(Di sabato 1 luglio 2023) Oggi Notizie Lavorare perpuò portare a ricevere molti prodotti gratuiti, ma una exha rivelato il lato negativo di questa pratica. Su TikTok, la creatrice Kelsie ha mostratomolti deiprodotti di trucco fossero segnati con la lettera "g" per indicare che erano gratuiti. Mentre alcuni commentatori hanno elogiato questa praticaun vantaggio per i, altri l'hanno criticatauna mancanza di fiducia da parte di. Questo articolo esplora il dibattito e le varie reazioni alla scoperta di Kelsie. Di cosa parliamo in questo articolo... Una exdimostrail trucco gratuito ricevuto nel negozio fosse segnato con la lettera "g" La ...