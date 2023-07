Scopri il nuovo abito estivo di M&S che aderisce alle giuste curve a meno di 20 euro!

Leggi su oggi-notizie

(Di sabato 1 luglio 2023) Oggi Notizie Trova il vestitoperfetto a un prezzo accessibile con Marks and Spencer. Il Vestito Midi T-Shirt a V in Jersey sarà il tuo compagno ideale per i giorni casual. Leggi l'articolo perre tutte le caratteristiche di questoversatile eperché le donne lo adorano. Di cosa parliamo in questo articolo... Il vestito Midi T-Shirt a V in Jersey di M&S costa 19,50€ ed è disponibile in quattro colori Il vestito è stato provato per occasioni casual ed eleganti Ha una valutazione media di quattro stelle dai clienti Il vestito ha una buona elasticità che valorizza la figura È realizzato in maglia di cotone per una caduta lusinghiera Alcuni clienti hanno segnalato che l'perde la sua forma dopo il lavaggio È consigliabile lavarlo a mano Non indossare biancheria intima ...