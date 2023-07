Scontri in Francia | 1 300 fermi | Mobilitati 45mila agenti per la notte | Funerali di Nahel | in migliaia al corteo

(Di sabato 1 luglio 2023) Fotogallery -, l'ora dell'addio: dopo il funerale a Nanterre la sepoltura al cimitero di Mont Valérien TENSIONE IN TUTTO IL PAESE Fotogallery -in: in strada le carcasse delle ...

Amici come prima Glidi piazza inhanno costretto Emmanuel Macron a rinviare all'ultimo momento la visita di Stato di tre giorni in Germania, prevista da domani, ventitré anni dopo l'ultima visita di quel ...Sono 1.350 le auto e i veicoli bruciati in tutta la. Secondo i dati confermati dal ... Nonostante gli episodi di saccheggio, vandalismo econ la polizia, il ministro dell'Interno ...Fotogallery - Nahel, l'ora dell'addio: dopo il funerale a Nanterre la sepoltura al cimitero di Mont Valérien TENSIONE IN TUTTO IL PAESE Fotogallery -in: in strada le carcasse delle auto bruciate e le vetrine distrutte dei negozi LA MARCIA Fotogallery -, nuovia Nanterre dopo il corteo per commemorare Nahel: agenti ...

Ancora violenze in Francia. Morto un manifestante caduto da un tetto - Morte di Nahel: fondo per la famiglia dell'agente che lo ha ucciso raccoglie 175 mila euro - Morte di Nahel: fondo per la famiglia dell'agente che lo ha ucciso raccoglie 175 mila euro RaiNews

Continuano le proteste dopo l’uccisione, da parte di un agente, del 17enne Nahel: violenti gli scontri con la Polizia perdurano da giorni. Preoccupazione per quanto può avvenire nella notte. Marsiglia ...Oltre 1.300 persone sono state fermate nella notte in Francia, molte delle quali a Parigi e sobborghi, e un manifestante di 20 anni è morto cadendo da un tetto di un supermercato negli scontri scoppia ...