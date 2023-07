Scontri in Francia | 1 300 fermi | Macron rinvia la visita di Stato in Germania | Funerali di Nahel | migliaia al corteo

(Di sabato 1 luglio 2023)didi persone alOggi a Nanterre si tengono idie in un comunicato gli avvocati della famiglia hanno invitato i giornalisti a non partecipare alla ...

...ha dal canto suo fatto sapere che Macron aveva espresso il desiderio di rimanere innei ...sua visiita notturna a Mantes - la - Jolie dopo che la cittadina è diventata teatro di violenti...A Parigi, una manifestazione non autorizzata è stata dispersa a place de la Concorde Continuano glie le proteste indopo l'uccisione del giovane Nahel da parte di un poliziotto , ...Ministro interno: 'Stop a bus e tram dopo le 21 in tutta la' Il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin, ha chiesto ai prefetti di fermare gli autobus e i tram in tutta laa partire ...

I funerali di Nahel, 17 anni ucciso a Nanterre da un poliziotto, alla moschea Ibn Badis. Macron ha rinviato la visita in Germania ...In Francia da molti decenni esistono mondi a parte, dove la legge non entra. Destra e sinistra al potere, ma nulla è cambiato. Si è ...