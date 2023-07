(Di sabato 1 luglio 2023) Sono diverse le giornate da segnare in rosso per il mese che si è appena aperto. Soprattutto per chi deve viaggiare: svariate mobilitazioni che toccano il settore dei trasporti sono state già confermate. Ecco quali sono

Prima fu la riforma delle pensioni; per giorni e giorni a Parigi e non solo ci sono state proteste,che hanno bloccato i trasporti eal solito violente, represse con la forza (...Sono diverse le giornate da segnare in rosso per il mese che si è appena aperto. Soprattutto per chi deve viaggiare: svariate mobilitazioni che toccano il settore dei trasporti sono state già ...La sua vita sembra iniziare da capo: incontra nuove amiche, con loro partecipa ae alla storica occupazione del grande tabacchificio di Lanciano, nel maggio del 1968, durata ...

Scioperi, manifestazioni e proteste a luglio. Dai treni agli aerei: calendario e date Sky Tg24

Massiccia adesione tra i lavoratori italiani della base americana di Tirrenia alla protesta indetta da Fisascat Cil e Uiltcs-Uil. Delegazione anche a Vicenza.Al Caravaggio transitano 15 milioni di passeggeri e l’organico non raggiunge i 150 operatori. Malpensa, con un transito di circa 20 milioni, conta di quasi 500 unità ...