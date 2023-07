Scherma | Azzi | ' Europei straordinari | una gioia condividere i successi con l' Italia team del Coni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 1 luglio 2023) Roma, 1 lug. - (Adnkronos) - Sedici medaglie azzurre in dodici gare nell'Europeo “sdoppiato” tra Plovdiv (10 podi in sei gare Individuali) e Cracovia (sei medaglie in altrettante prove a Squadre). Un record assoluto per l', che vince anche il Medagliere continentale complessivo davanti alla Francia, superando il primato di 14 podi che era stato stabilito un anno fa ad Antalya. Il verdetto è arrivato in Polonia, dove tutte le Squadre azzurre – sei su sei – sono riuscite a salire sul podio dei Giochi, che valevano per la Qualifica Olimpica e come campionato continentale per, dopo che la prima fase – solo individuale – si era svolta a Plovdiv per consentire anche la partecipazione degli atleti russi neutrali e non militari. È stata, insomma, un'altra splendida pagina di storia dellaazzurra ...