(Di sabato 1 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDisposti dalla Questura, nel Comune di Cervinara, proseguono i servizi straordinari “Alto impatto”, finalizzati, in particolare, al contrasto dei reati contro il patrimonio a seguito di determinazione assunta in sede di riunione di coordinamento delle Forze di Polizia, presieduto dal Prefetto dr.ssa Spena. Nelle operazioni, pianificate nei decorsi giorni, tese alla prevenzione generale dei reati, con particolare riguardo a quelli a carattere predatorio e, in special modo, i furti in abitazione, sono state impiegate nr 16 equipaggi del locale Commissariato Distaccato di Pubblica Sicurezza. Numerosi i controlli eseguiti su persone e veicoli, in particolare nelle contrade periferiche con insediamenti di unità residenziali isolate, obiettivo talvolta di incursioni predatorie. Eseguiti controlli presso le abitazioni o i luoghi di lavoro per verificare il rispetto ...

La misura di prevenzione in atto gli era stata applicata lo scorso annoche era statoper espiazione della pena di 23 anni di reclusione inflitta per condanna per omicidio commesso in ...... dove si trovava ricoverato, malato terminale,una lunga patologia. Giovanni Battaglia, detenuto per molti anni a Opera (Milano), era statouna settimana fa per l'aggravarsi delle sue ...Il divieto di espatrio è legato al processo che in Egitto lo vede imputato per accuse di tipo politico, procedimento che lo ha vistodue anni di detenzione preventiva, e che ora è in ...

Scarcerato dopo 23 anni, denunciato 53enne per guida senza patente anteprima24.it

Poviglio (Reggio Emilia), 1 luglio 2023 – Era stato arrestato per tentato omicidio, la sera del 28 giugno a Poviglio, dopo aver diretto verso un minore il braccio di una pala meccanico, con il giovane ...Lampedusa – E’ stato scarcerato Bernardino De Rubeis, l’ex sindaco di Lampedusa e Linosa, condannato, nel gennaio del 2018, alla pena definitiva di 6 anni e 9 mesi di reclusione perché riconosciuto ...