Scandalo smartphone | ti ascoltano e mettono a rischio la tua privacy | Come difenderti

(Di sabato 1 luglio 2023) Ormai è praticamente certo che le aziende raccolgono i nostri dati in ogni maniera possibile. Forse, anche attraverso i microfoni. Prima è arrivato Siri nel 2011, seguito a breve da Google Assistant, Alexa e Cortana. Ogni app è stata progettata per fornire il miglior servizio di assistenza possibile agli utenti. Siamo stati noi, in prima persona, a dare il permesso ai nostri telefoni di ascoltarci. Quindi, la domanda non dovrebbe più essere semplicemente: “Il mio telefono mi sta ascoltando?“. Dovrebbe essere, più realisticamente: “Cosa fa il mio telefono con le conversazioni che raccoglie?“ Ormai quasi tutti sono convinti che i telefoni ascoltino le conversazioni – grantennistoscana.itAlcuni siti di notizie hanno affermato che le aziende usano i microfoni dei telefoni per ascoltare le nostre conversazioni e capire cosa vogliamo comprare dopo. Altre testate hanno smentito tutto ciò. ...