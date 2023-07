Scadenze luglio Ferie | assegnazioni provvisorie | TFA sostegno

Per accedere al beneficio occorrerà presentare un'istanza entro il 31all'ufficio ... Prorogare leal 31 dicembre 2023 come previsto dal decreto milleproroghe è indispensabile per ...Sul piatto, la regolarità della domanda di iscrizione , trada rispettare e inadempienze ... In caso la difesa non riesca a far valere le sue ragioni, il 7potrebbe arrivare la ...Inoltre le'esterne' prevedevano pagamenti 'entro' e non 'il', quindi - questo è il ... A questo punto, ci sarebbe la riammissione del Brescia che potrebbe essere sancita il 7. Ma si ...

Scadenze fiscali luglio 2023, quali sono Il calendario e le novità per la rottamazione quater e il canone Rai ilmessaggero.it

Da oggi il d.Lgs. n. 36/2023 diventa operativo, ma il complesso regime transitorio potrebbe generare alcune difficoltà e incertezze nella sua applicazione ...La Reggina è attualmente esclusa dal prossimo campionato di Serie B: la Covisoc non ha giudicato regolare la domanda di iscrizione al torneo presentata - ParmaPress24 ...