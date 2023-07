Sbk Donington 2023 oggi in tv | dove vedere la gara in diretta Sky | TV8 e NOW

(Di sabato 1 luglio 2023) Dopo 3 settimane di pausa, tornano in pista le derivate di serie per il sesto appuntamento per il Mondiale Superbike. In questo weekend, sabato 1 e domenica 2 luglio, si corre a(qui trovate il calendario con tutte gare della stagione).Il Ducatista Alvaro Bautista, campione del mondo...

Sesto appuntamento del Mondiale sul tracciato inglese. Diretta su Sky Sport MotoGP, in chiaro su TV8 del digitale terrestre e in streaming su Now e ...Un tipico meteo all'inglese l'ha fatta da padrone aPark per la prima giornata di attività in pista. Superbike e Supersport hanno girato regolarmente al mattino, mentre le sessioni di libere del pomeriggio sono state condizionate dalla ...Il presente dellaparla di un assolo di Alvaro Bautista, che proprio in Inghilterra potrebbe però vivere il week - end più complicato della stagione: Ducati infatti non vince adal ...

In Gara 1, Alvaro Bautista conquista il primo successo sulla pista di Donington Park e piega sia Toprak Razgatlioglu che Jonathan Rea dopo un'accesa battaglia. Miglior risultato in Superbike per Danil ...Se la MotoGP va in vacanza per la Superbike è ancora tempo di gare e sfide. Dopo tre settimane di stop le derivate tornano in azione per il primo round estivo di scena sul tracciato… Leggi ...