Per noi la via contrattuale è la migliore e possibile soluzione per rispondere a questo tema del giustodel lavoro dignitoso"."Tra l'altro - secondo- con i 166 contratti sottoscritti ...Per noi la via contrattuale è la migliore e possibile soluzione per rispondere a questo tema del giustodel lavoro dignitoso"."Tra l'altro - secondo- con i 166 contratti sottoscritti ...BOLOGNA " La proposta unitaria delle opposizioni sulminimo non raccoglie il consenso del governo e, in parte, nemmeno dei sindacati. A dare un primo stop al progetto, come del resto aveva già fatto, è la ministra al Lavoro Marina Calderone , ...

Sbarra: salario minimo va fatto con contratti, non con una legge - Il ... Il Sole 24 ORE

Bologna, 1 lug. (askanews) - "Noi pensiamo che il salario minimo in questo paese vada fatto, ma con i contratti non con la legge. Perché rischiamo di creare alibi e pretesti alle imprese che a quel pu ...La ministra al Festival del lavoro di Bologna: "900 milioni per sostenere aziende e lavoratori dipendenti e autonomi" ...