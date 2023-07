Saturno infrarosso

in questo caso appare di colore scuro in quanto il metano dell'atmosfera assorbe la luce ...sono formati anche da ghiaccio (oltre a polvere e rocce) e sono piuttosto luminosi nell'......in galassie lontane oppure analizzare i pennacchi di acqua di Encelado (una delle lune di). ... Per caratterizzarlo, gli scienziati hanno impiegato MIRI (medio -) e il filtro F1500W ...... la luna di. Il JWST ha però la possibilità di guardare nelle prime fasi dell'Universo e ... sono stati raccolti grazie allo strumento NIRCam (vicino) in un periodo compreso tra il 29 ...

Gli anelli di Saturno rubano la scena in una nuova immagine dal ... GExperience

Negli ultimi giorni il telescopio spaziale James Webb (JWST) ha catturato un'immagine molto evocativa di Saturno e di tre sue lune principali insieme agli anelli che risultano particolarmente brillant ...James Webb Space Telescope ha catturato i primi scatti di Saturno anche se le immagini distribuite sono ancora grezze.